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Сидельников: со спортивной точки зрения посмотрел бы бой Умара с Петром Яном

Сидельников: со спортивной точки зрения посмотрел бы бой Умара с Петром Яном
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Известный российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников хотел бы посмотреть на поединок между топовым и непобеждённым бойцом из Дагестана Умаром Нурмагомедовым и бывшим обладателем титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Петром Яном.

«Со спортивной точки зрения я бы посмотрел бой Умара Нурмагомедова с Петром Яном. Чисто в плане спорта. Но с точки зрения патриотизма мне это неинтересно, потому что двое наших ребят», — сказал Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, сегодня на турнире UFC on ABC 7, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ), Умар Нурмагомедов разделил октагон с экс-претендентом на временный титул UFC в легчайшем весе американцем Кори Сэндхагеном. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.

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