Сидельников объяснил, за счёт чего Умар Нурмагомедов может победить О’Мэлли и Двалишвили

Известный российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников объяснил, за счёт чего его соотечественник, а также топовый и непобеждённый боец UFC Умар Нурмагомедов может победить Шона О’Мэлли и Мераба Двалишвили.

«Думаю, у Умара высокие шансы с О’Мэлли и Двалишвили. По мне, все они бойцы одного уровня. Там уже будут играть роль такие моменты, как подготовка и разбор соперника. И все мы знаем, что у Умара очень серьёзная команда. И Хабиб, и Мендес. Там люди высочайшего уровня. Думаю, с точки зрения плана на бой у них всё хорошо. А в техническом плане все эти соперники одного класса. Дальше идёт борьба лагерей, подготовок и всего остального», — сказал Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.