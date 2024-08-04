Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сидельников объяснил, за счёт чего Умар Нурмагомедов может победить О’Мэлли и Двалишвили

Сидельников объяснил, за счёт чего Умар Нурмагомедов может победить О’Мэлли и Двалишвили
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников объяснил, за счёт чего его соотечественник, а также топовый и непобеждённый боец UFC Умар Нурмагомедов может победить Шона О’Мэлли и Мераба Двалишвили.

«Думаю, у Умара высокие шансы с О’Мэлли и Двалишвили. По мне, все они бойцы одного уровня. Там уже будут играть роль такие моменты, как подготовка и разбор соперника. И все мы знаем, что у Умара очень серьёзная команда. И Хабиб, и Мендес. Там люди высочайшего уровня. Думаю, с точки зрения плана на бой у них всё хорошо. А в техническом плане все эти соперники одного класса. Дальше идёт борьба лагерей, подготовок и всего остального», — сказал Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Материалы по теме
Такой Умар сделает больно даже О'Мэлли. Россиянин готов к титулу
Такой Умар сделает больно даже О'Мэлли. Россиянин готов к титулу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android