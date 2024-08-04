Сидельников: Мурзаканов — очень опасный, всем говорю к нему присмотреться

Известный российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался в адрес своего соотечественника и непобеждённого бойца UFC Азамата Мурзаканова.

«Мурзаканов — очень опасный соперник. На него многие не смотрят, как на хорошего бойца, но я всем говорю присмотреться к нему. Парень тихий, спокойный. Я знаю его в техническом плане, он к нам приезжал, тренировался. Мы с ним выступали по рукопашке, и я ему проигрывал. Грамотный боец, физически сильный, умеет бороться. Спортивная составляющая бешеная, и у него есть хорошие шансы заявить о себе в UFC. Он уже в топ-15, у него четыре победы в промоушене, рекорд 14-0.

Азамат возрастной боец, но он уже готов. Как-то он приезжал в Старый Оскол. Он полегче меня, но перевести очень сложно. Физически силён, в ударке очень быстрый, взрывной, очень хорош. В России многие его не воспринимают, потому что он не медийный, как это стало модно», — сказал Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.