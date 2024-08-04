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Бастрыкин поручил переквалифицировать нападение на боксёра Двали в покушение на убийство

Бастрыкин поручил переквалифицировать нападение на боксёра Двали в покушение на убийство
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали, в покушение на убийство.

«С учётом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю Терентьеву В.Н. переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство», — сказано в пресс-релизе Следственного комитета.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранним утром 28 июля Дмитрий Двали получил тяжёлую травму глаза, заступившись за мальчика в Феодосии. Около 6:30 утра после пробежки Дмитрий с командой возвращались в отель по набережной и увидели, как толпа мужчин избивала молодого человека. По словам очевидцев, всего было около 15 мужчин. Дмитрий вступился за мальчика, и толпа набросилась на него. Карьера боксёра для Двали официально завершена.

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