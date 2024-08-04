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Представительница Тайваня, провалившая гендерный тест на ЧМ-2023, вышла в 1/2 финала ОИ

Представительница Тайваня, провалившая гендерный тест на ЧМ-2023, вышла в 1/2 финала ОИ
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Тайваньская боксёрша Линь Юйтин, которая провалила гендерный тест перед началом чемпионата мира по боксу в 2023 году, после чего её не допустили к участию в турнире, победила в четвертьфинале летних Олимпийских игр в Париже по боксу среди женщин и вышла в полуфинал.

Её соперницей была представительница Болгарии Светлана Станева, которая не смогла набрать в поединке с Линь ни одного очка. Их поединок проходил в весовой категории до 57 кг.

Вчера, 3 августа, стало известно, что представительница Алжира Иман Хелиф, которая также не была допущена к участию в чемпионате мира по боксу в 2023 году из-за проваленного гендерного теста, прошла в полуфинал летних Олимпийских игр в Париже. В рамках 1/4 финала в весовой категории до 66 кг Хелиф победила представительницу Венгрии Анну Хамори.

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