Мокаев: я усвоил урок и хочу вернуться в лигу. Готов провести следующий бой бесплатно

Непобеждённый британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев заявил, что хочет вернуться в UFC и готов провести следующий бой бесплатно.

«Я сказал Хантеру Кэмпбеллу (один из главных матчмейкеров в UFC. — Прим. «Чемпионата»), что готов провести следующий бой бесплатно. Моё поведение было непрофессиональным. Хочу сказать, что вся ситуация была воспринята мной близко к сердцу, но уже сейчас мне удалось отпустить её. Я усвоил урок и хочу вернуться в лигу», — сказал Мокаев в интервью порталу MMAJunkie.

Мухаммаду Мокаеву 23 года. Уроженец Дагестана дебютировал в UFC весной 2022 года и провёл всего семь поединков.

В своём последнем бою на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Мокаев победил единогласным судейским решением португальца Манела Капе, после чего генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что организация не будет продлевать контракт с уроженцем Дагестана.