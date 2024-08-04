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Тренер сборной России по боксу: Двали великолепный боксёр. Надеемся, что всё обойдётся

Тренер сборной России по боксу: Двали великолепный боксёр. Надеемся, что всё обойдётся
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Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов рассказал, что звонки с поддержкой чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали, которого на днях избила толпа мужчин, поступают его тренеру со всей страны.

«Вчера пообщался с тренером Дмитрия. В понедельник его должен посмотреть очень сильный врач, решить по поводу операции. Более подробная информация появится в ближайшие дни. Конечно, у всех не самое хорошее настроение. Дмитрий — великолепный боксёр и очень хороший человек. Выиграл в этом году буквально всё, а в следующем у нас как раз должен быть чемпионат мира. Звонки поступают со всей России, тренеры, боксёры, болельщики очень его поддерживают и переживают. Будем надеяться, что всё обойдётся», — приводит слова Фархутдинова «РИА Новости Спорт».

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