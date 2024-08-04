Иман Хелиф — о потенциальной победе на ОИ-2024: золото на этих Играх посвящу Алжиру

Представительница Алжира, выступающая в боксе среди женщин на летних Олимпийских играх в Париже, Иман Хелиф заявила, что в случае победы на Олимпиаде посвятит свою золотую медаль Алжиру и странам арабского региона.

«Возможность выступать на Олимпиаде — это борьба за моё достоинство. Я заберу золото на этих Играх после многих лет напряжённой и упорной работы и посвящу её Алжиру, а также всем арабским странам. Да здравствует Алжир!» — приводит слова Хелиф издание Le Figaro.

Отметим, что Хелиф была дисквалифицирована на чемпионате мира IBA 2023 года перед боем за золотую медаль из-за проваленных гендерных тестов (олимпийский комитет Алжира заявил, что Хелиф была дисквалифицирована «по медицинским показаниям»), однако допущена до участия в парижской Олимпиаде.