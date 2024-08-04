Раисов: было бы интересно посмотреть бой Умара Нурмагомедова и Петра Яна

Боец АСА Юсуф Раисов поделился впечатлениями от побед Шарабутдина Магомедова, известного по прозвищу Шара Буллет, над поляком Михалом Олексейчуком и Умара Нурмагомедова над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC в Абу-Даби.

«Шара — молодец, провёл хороший бой, выйдя на коротком уведомлении, плюс забрал бонус. О минусах говорить не буду, об этом ему расскажут тренеры, а плюсы — хорошая чувствительная ударная техника. Как и должно быть. Умар тоже хорошо отработал в тяжёлом поединке. Думаю, с Мерабом и О'Мэлли будет тяжеловато, но он с командой посмотрят свой поединок и учтут ошибки. Но, опять же, против второго номера рейтинга Умар провёл хороший поединок. К слову, может быть, не сразу Умару титульный бой, было бы интересно посмотреть его поединок с Петром Яном. Учитывая, что и Пётр тоже в доминирующей манере выиграл Сэндхагена», — сказал Раисов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.