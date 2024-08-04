Боксёр Двали: готовлюсь к операции. Хотя бы надеюсь на восстановление зрения

Российский боксёр, являющийся чемпионом России и Европы, Дмитрий Двали рассказал, что готовится к операции, однако не знает, сможет ли вновь вернуться в спорт.

«Пока не готов давать масштабные комментарии. Если вкратце, то готовлюсь к операции. Она ожидается на следующей неделе. Насчёт возвращения в бокс ничего не могу сказать. Хотя бы надеюсь на восстановление зрения. С божьей помощью», — сказал Двали в интервью сайту «Матч ТВ».

Напомним, ранним утром 28 июля Дмитрий Двали получил тяжёлую травму глаза, заступившись за мальчика в Феодосии. Около 6:30 утра после пробежки Дмитрий с командой возвращались в отель по набережной и увидели, как толпа мужчин избивала молодого человека. По словам очевидцев, всего было около 15 мужчин. Дмитрий вступился за мальчика, и толпа набросилась на него. Карьера боксёра для Двали официально завершена.