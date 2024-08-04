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МОК не считает легитимными гендерные тесты Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые проводила IBA

МОК не считает легитимными гендерные тесты Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые проводила IBA
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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что комитет получил письмо от организации IBA, в котором содержались результаты гендерных тестов представительницы Алжира Иман Хелиф и представительницы Тайваня Линь Юйтин. По словам Адамса, МОК не считает эти тесты легитимными.

«Это были нелегитимные тесты. Письмо было, могу подтвердить. Но тесты, повторюсь, были нелегитимны. И я считаю, что это некрасивая ситуация, которая лишь усиливает давление на спортсменок со стороны СМИ. Метод тестов, идея данных тестов — всё это неприменимо.

Эти женщины выступают на серьёзном уровне уже шесть лет. Они занимаются боксом всю свою жизнь, без каких-либо проблем. Мы пытаемся понять, как сложилась такая ситуация. С чего всё началось на чемпионате мира 2023 года? Несправедливо и неправильно, что два человека стали мишенью таким образом. Мы должны принимать решения, основываясь не на произвольных факторах, а на фактах. Федерация, которая была полностью дискредитирована, не должна принимать эти решения», — сказал Адамс на пресс-конференции.

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