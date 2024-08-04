Боксёрша Станева отказалась пожать руку провалившей гендерный тест Юйтин на ОИ-2024

Представительница Болгарии Светлана Станева отказалась жать руку тайваньской спортсменке Линь Юйтин после поединка в четвертьфинале турнира по боксу, который проходит в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

Фото: Кадр из трансляции

Также Станева после окончания поединка дважды показала зрителям скрещённые пальцы, предположительно акцентируя внимание на том, что у неё две X-хромосомы.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что Линь Юйтин и представительница Алжира Иман Хелиф были дисквалифицированы на чемпионате мира IBA 2023 года из-за проваленных гендерных тестов (олимпийский комитет Алжира заявил, что Хелиф была дисквалифицирована «по медицинским показаниям»), однако обе спортсменки были допущена до участия в парижской Олимпиаде.

Ранее стало известно, что МОК не считает легитимными гендерные тесты Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые проводила IBA.