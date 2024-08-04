Марлон Вера прокомментировал своё поражение на турнире UFC on ABC 7

31-летний эквадорский боец смешанных единоборств, с 2014 года выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшей и полулёгкой весовых категориях, Марлон Вера прокомментировал своё поражение от бывшего чемпиона UFC бразильца Дейвисона Фигейреду на турнире UFC on ABC 7.

«Сегодня я потерпел неудачу. Спасибо моей семье, моей команде и моим людям, которые подталкивают меня продолжать, возможно, на этот раз я вернусь очень быстро, но такова жизнь, иногда нужно время, чтобы разум и тело восстановились! Ещё раз спасибо тем, кто есть у меня», — написал Марлон в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду победил бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе Марлона Веру единогласным решением судей на турнире UFC on ABC 7, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ).