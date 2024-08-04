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«Умар — это Хабиб, который научился бить». Фанаты реагируют на победу Умара Нурмагомедова

«Умар — это Хабиб, который научился бить». Фанаты реагируют на победу Умара Нурмагомедова
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3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир UFC on ABC 7. В главном событии в претендентском бою в легчайшей весовой категории россиянин Умар Нурмагомедов единогласным решением судей после пяти раундов одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном. Фанаты в социальных сетях отреагировали на победу россиянина.

«Умар — это Хабиб, который научился бить», — написал один из фанатов в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Умар – элита, главный бой вечера – шахматный матч высокого уровня. Победитель Мераб/О'Мэлли следующий!» — написал другой поклонник.

«Поскольку Кори никогда не был борцом, я был впечатлён. Поздравляю Умара с боем на очень высоком уровне!» — сообщил следующий фанат.

Умар Нурмагомедов одержал 18-ю победу подряд, не потерпев ни одного поражения. Кори Сэндхаген потерпел пятое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 17 побед. Американец прервал победную серию в UFC из трёх боёв.

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