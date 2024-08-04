Бокс, Олимпиада-2024: результаты поединков 4 августа

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4 августа на Олимпиаде в Париже прошёл очередной соревновательный день по боксу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами боёв.

Женщины. До 57 кг. 1/4 финала;

Юй Тин Линь (Китайский Тайбэй)— Светлана Каменова Станева (Болгария) — 5:0 WP;

Эсра Йылдыз Кахраман (Турция) —Жусилен Серкейра Ромеу (Бразилия) — 4:1 WP.

Женщины. До 75 кг. 1/4 финала;

Цень Ли (Китай) —Ловлина Боргохейн (Индия) — 4:1 WP;

Кэйтлин Паркер (Австралия) — Хадиджа Марди (Марокко) — 4:1 WP.

Женщины. До 54 кг. 1/2 финала;

Юань Чан (Китай) — Чоль Ми Пан (Северная Корея)— 3:2 WP. Чоль Ми Пан стала обладательницей бронзовой медали. Юань Чан вышла в финал.

Мужчины. До 51 кг. 1/2 финала;

Биллаль Беннама (Франция) — Хуниор Алькантара (Доминиканская Республика)— 5:0 WP. Хуниор Алькантара завоевал бронзовую медаль. Биллаль Беннама вышел в финал.

Мужчины. До 63.5 кг. 1/2 финала;

Виятт Сэнфорд (Канада) — Софьян Умиа (Франция) — 1:4 WP. Сэнфорд получил бронзовую медаль соревнований. Умиа сразится в финале.

Мужчины. До 80 кг. 1/2 финала;

Кристиан Хавьер Пиналес (Доминиканская Республика) — Нурбек Оралбай (Казахстан) — 2:3 WP. Пиналес завоевал бронзовую медаль.

Мужчины. До 92 кг. 1/2 финала;

Энмануэль Рейес (Испания) — Лорен Альфонсо (Азербайджан) — 1:4 WP. Рейес стал бронзовым медалистом.

Женщины. До 57 кг. 1/4 финала;

Нести Петецио (Филиппины) — Цзичунь Сюй (Китай) — 5:0 WP;

Эшлионн Лосада Мотта (Пуэрто-Рико) — Юлия Шеремета (Польша) — 0:5 WP.

Женщины. До 75 кг. 1/4 финала;

Синди Виннер Джанкю Гамба (Беженцы) — Давина Мишель (Франция) — 5:0 WP;

Атейна Бибейчи Билон (Панама) — Элжбета Вуйцик (Польша) — 3:2 WP.

Женщины. До 54 кг. 1/2 финала;

Хатидже Акбаш (Турция) — Им Э-Чжи (Южная Корея) — 3:2 WP. Им Э-Чжи завоевала бронзовую медаль.

Мужчины. До 51 кг. 1/2 финала;

Давид де Пина (Кабо-Верде) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан) — 0:5. Давид де Пина стал бронзовым медалистом.

Мужчины. До 63.5 кг. 1/2 финала;

Эрисланди Альварес Борхес (Куба) — Лаша Гурули (Грузия) — 5:0. Лаша Гурули стал обладателем бронзовой медали.

Мужчины. До 80 кг. 1/2 финала;

Александр Хижняк (Украина) — Арлен Лопес Кардона (Куба) — 3:2. Кардона завоевал бронзовую медаль.

Мужчины. До 92 кг. 1/2 финала.

Лазизбек Муллоджонов (Узбекистан) — Давлат Болтаев (Таджикистан) — 4:1. Болтаев стал бронзовым медалистом.

Камерунская боксёрша Синди Виннер Джанкю Гамба, выступающая за сборную Беженцев, обеспечила первую медаль в истории для сборной.