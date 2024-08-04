Синди Нгамба вошла в историю как первая беженка, завоевавшая олимпийскую медаль

В воскресенье, 4 августа, 25-летняя боксёрша Синди Виннер Джанке Нгамба, родившаяся в Камеруне, единогласным решением победила француженку Давину Мишель по очкам и вышла в полуфинал по боксу в весовой категории до 75 кг, став первым спортсменом из олимпийской сборной беженцев, завоевавшим олимпийскую медаль.

В четверг Нгамба сразится с панамской спортсменкой Атейной Байлон за место в матче за золотую медаль.

Но, несмотря на результаты полуфинального поединка, Синди Нгамба уже обеспечила себе медаль олимпийского турнира по боксу, что позволило ей стать первым спортсменом из олимпийской сборной беженцев, завоевавшим олимпийскую медаль. В случае поражения в полуфинале она получит бронзовую медаль; если пройдёт в финал, то сразится за золотую.

На церемонии открытия Олимпийских игр Нгамба была знаменосцем олимпийской сборной беженцев. Членами олимпийской сборной беженцев были 36 спортсменов из 11 стран. Они соревнуются в 12 видах спорта в ходе Игр в Париже. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).