32-летний российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, чемпион в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал победу Умара Нурмагомедова над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Сначала Умар чуть-чуть заставил понервничать, а потом уже взял, можно сказать, всё под свой контроль. Уверенно выиграл все пять раундов. Первый опыт пятираундовый. Я думаю, это бесценный опыт. Видно, что может продышать пять раундов спокойно, так что, я думаю, он готов к бою за титул», — сказал Махачев во время турнира в Абу-Даби.

Умар Нурмагомедов единогласным решением судей после пяти раундов одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном.

Позже фанаты в социальных сетях отреагировали на победу Нурмагомедова.