Дэвид Шоу назвал страны, в которых UFC может провести свои турниры

Вице-президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэвид Шоу, отвечая на вопрос о турнирах в новых для UFC странах, перечислил государства, среди которых есть бывшие члены СССР.

«У нас в списке есть несколько азиатских стран, в которых мы заинтересованы. Мы можем повторить эксперимент, как с Саудовской Аравией. Мы вполне обладаем хорошей базой для встречи в таких странах, как Бахрейн, Иордания, Казахстан, Грузия, Азербайджан. Есть возможности, которые мы оцениваем, но пока ничего конкретного сказать нельзя», — заявил Шоу на пресс-конференции после турнира UFC on ABC 7.

3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир UFC on ABC 7. В главном событии в претендентском бою в легчайшей весовой категории россиянин Умар Нурмагомедов победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей. В соглавном поединке турнира непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, выиграл у поляка Михала Олексейчука также единогласным решением.