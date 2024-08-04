Умар Нурмагомедов отреагировал на слова Ислама Махачева

28-летний российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC), Умар Нурмагомедов отреагировал на комментарий российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева. Ислам комплиментарно отозвался о победе младшего брата Хабиба.

Фото: Из социальных сетей Умара Нурмагомедова

3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир UFC on ABC 7. В главном событии в претендентском бою в легчайшей весовой категории россиянин Умар Нурмагомедов единогласным решением судей после пяти раундов одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном.

Нурмагомедов одержал 18-ю победу подряд, не потерпев ни одного поражения. Кори Сэндхаген потерпел пятое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 17 побед. Американец прервал победную серию в UFC из трёх боёв.