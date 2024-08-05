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Умар Нурмагомедов отреагировал на слухи о сумме гонорара за бой с Сэндхагеном

28-летний российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC), Умар Нурмагомедов отреагировал в социальных сетях на слухи о сумме своего гонорара за бой с Кори Сэндхагеном.

Фото: Из социальных сетей Умара Нурмагомедова

3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир UFC on ABC 7. В главном событии в претендентском бою в легчайшей весовой категории россиянин Умар Нурмагомедов единогласным решением судей после пяти раундов одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном.

Нурмагомедов одержал 18-ю победу подряд, не потерпев ни одного поражения. Кори Сэндхаген потерпел пятое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 17 побед. Американец прервал победную серию в UFC из трёх боёв.

Ранее Ислам Махачев прокомментировал поединок младшего брата Хабиба Нурмагомедова, оценив его первый опыт в пятираундовом поединке.