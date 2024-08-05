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Дана Уайт ответил, является ли Белал Мухаммад непопулярным бойцом

Дана Уайт ответил, является ли Белал Мухаммад непопулярным бойцом
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Генеральный директор UFC Дана Уайт ответил, является ли новый чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад непопулярным бойцом.

«Если говорить о перспективах, то победа Тома Аспиналла собрала 8,2 миллиона просмотров [в социальных сетях]. А завоевание пояса Белалом – 22 миллиона! Так что если кто-то считает, что людям нет дела до Белала Мухаммада, то это доказывает обратное», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Кевина Айоле.

Белалу Мухаммаду 36 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, в 2016-м впервые подрался в UFC. В июле на UFC 304 Мухаммад завоевал чемпионский титул, отобрав его у британца Леона Эдвардса.

Ранее Ислам Махачев оценил победу Мухаммада в титульном бою с Эдвардсом.

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