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Кроуфорд ответил, чем удивил его узбекистанский боксёр Мадримов в бою

Кроуфорд ответил, чем удивил его узбекистанский боксёр Мадримов в бою
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Чемпион мира в четырёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд, комментируя свою победу над узбекистанцем Исраилом Мадримовым, ответил, чем удивил его соперник в бою.

«Мы знали, что не нужно смотреть на его маленькое количество боёв в профи. Ведь в любительском боксе у него около 300 поединков. Посмотрите на Василия Ломаченко. Он дрался за титул уже во втором профессиональном бою. Если меня что-то и удивило в Мадримове, так это его терпение. Он был очень терпеливым в ринге», — сказал Кроуфорд на пресс-конференции.

Напомним, поединок Кроуфорда и Мадримова состоялся 4 августа в Лос-Анджелесе (США) и завершился победой американца единогласным решением (115-113, 115-113, 116-112).

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