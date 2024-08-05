«Он опять показал слабость». Стивенсон высказался о перепалке с Ломаченко

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон прокомментировал перепалку с украинцем Василием Ломаченко, произошедшую на вечере бокса в Лос-Анджелесе (США) на минувших выходных.

«Он опять показал слабость. Он пытается казаться крутым за пределами ринга. Я предложил ему организовать бой. Я бы очень хотел устроить поединок с ним. Но не похоже на то, что он хочет драться. Он предпочитает изображать готовность подраться со мной вне ринга», — сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Шакуру Стивенсону 27 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады-2016, дебютировал как профессионал в 2017 году и уже в октябре 2019-го завоевал вакантный титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).

В октябре 2021-го Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, отобрав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) у соотечественника Джамелла Эрринга, после чего стал объединённым чемпионом, одолев обладателя титула WBC мексиканца Оскара Вальдеса.

В ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).