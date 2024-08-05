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Девять участников драки с боксёром Двали задержаны в Крыму

Девять участников массовой драки в Феодосии (Республика Крым), в которой пострадал чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали, установлены, задержаны и находятся в следственном изоляторе, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Всем предъявлены обвинения в покушении на убийство. Напомним, ранее переквалифицировать дело о хулиганстве на более тяжкую статью поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Обвиняемые – граждане Российской Федерации, трое из которых работали охранниками в местном клубе, остальные – разнорабочими.

Проведены обыски по местам жительства фигурантов и их родственников, осмотр места преступления и проверка показаний с участием обвиняемых на месте, изъяты и изучены видеозаписи с камер уличного наблюдения, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошен ряд свидетелей и очевидцев конфликта.

В настоящее время следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании всем обвиняемым меры пресечения», — говорится в сообщении СК РФ.