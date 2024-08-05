В команде Умара Нурмагомедова ответили, когда он может сразиться за титул UFC

Непобеждённый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов может сразиться за титул организации в начале 2025 года. Об этом заявил член команды россиянина.

«Умар может провести чемпионский бой в начале 2025 года», — приводит слова члена команды Нурмагомедова издание ТАСС.

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ABC 7, Нурмагомедов победил единогласным судейским решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена. Всего на счету бойца в престижнейшей лиге мира шесть побед и ни одного поражения.

Ранее Хабиб Нурмагомедов поблагодарил Умара за бой с Сэндхагеном.

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