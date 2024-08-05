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Иман Хелиф сделала заявление после скандальных боёв с её участием на ОИ-2024

Иман Хелиф сделала заявление после скандальных боёв с её участием на ОИ-2024
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Представительница Алжира Иман Хелиф, выступающая в боксе среди женщин на летних Олимпийских играх в Париже, выступила с призывом воздержаться от травли спортсменов во время Олимпийских игр.

«Я обращаюсь ко всем людям мира с призывом соблюдать олимпийские принципы и Олимпийскую хартию, воздерживаться от травли всех спортсменов, потому что это имеет последствия. Огромные последствия. Это может разрушать людей, это может убивать их мысли, дух и разум. Это может разделять людей. И из-за этого я прошу их воздержаться от травли», — приводит слова Хелиф The Independent со ссылкой на её выступление на SNTV.

Хелиф была дисквалифицирована на чемпионате мира IBA 2023 года перед боем за золотую медаль из-за проваленных гендерных тестов (олимпийский комитет Алжира заявил, что Хелиф была дисквалифицирована «по медицинским показаниям»), однако допущена до участия в парижской Олимпиаде.

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