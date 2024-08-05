Абдель-Азиз: Магомед Анкалаев и Умар Нурмагомедов станут чемпионами UFC в этом году

Известный менеджер Али Абдель-Азиз считает, что российские бойцы UFC Магомед Анкалаев и Умар Нурмагомедов станут чемпионами организации уже в этом году.

«Ислам Махачев – чемпион, Белал Мухаммад – чемпион. Кайла Харрисон, Татьяна Суарес, Магомед Анкалаев и Умар Нурмагомедов – станут чемпионами в 2024 году», — написал Абдель-Азиз в социальной сети X (ранее Twitter).

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету бойца в престижнейшей лиге мира шесть побед и ни одного поражения.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC. Всего его на счету в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.

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