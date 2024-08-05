Магомед Анкалаев прокомментировал организацию боя с Ракичем на UFC 308

Второй номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев прокомментировал организацию поединка с пятым номером австрийцем Александаром Ракичем, который состоится на турнире UFC 308 в октябре.

«Приветствую всех! Уже нам нашли соперника, мы ждали титульного боя. Так как UFC говорят, что на него есть планы, приходится чуть-чуть подождать, поэтому приняли бой, скоро проведём его, и следующая остановка будет точно титул», — сказал Анкалаев в социальных сетях.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC. Всего его на счету в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.

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