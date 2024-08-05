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«Ты никогда не коснёшься золота». Белал Мухаммад обратился к Ковингтону

«Ты никогда не коснёшься золота». Белал Мухаммад обратился к Ковингтону
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Новый чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад раскритиковал трёхкратного претендента на титул соотечественника Колби Ковингтона, ранее делавшего заявления об их потенциальном поединке.

«Колби Ковингтон – клоун. У него 0-3 в титульных боях? Мне нужен был лишь один шанс. Ты никогда не прикоснёшься к золоту. Ты никогда не станешь тем, кем являюсь я. Просто продолжай болтать, братан», — сказал Мухаммад в интервью MMA Junkie.

Белалу Мухаммаду 36 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, в 2016-м впервые подрался в UFC. В июле на UFC 304 Мухаммад завоевал чемпионский титул, отобрав его у британца Леона Эдвардса.

Ранее Ислам Махачев оценил победу Мухаммада над Эдвардсом.

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