Марлон Вера объяснил поражение от Фигейреду в Абу-Даби

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) эквадорец Марлон Вера прокомментировал поражение от бразильского экс-чемпиона Дейвисона Фигейреду на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я облажался. Мне казалось, что я готов. В зале я чувствовал себя хорошо. Может быть, я вернулся слишком быстро после тяжёлого боя за пояс. Но жизнь не заканчивается. Я мечтаю о больших вещах. Нужно отправиться домой и перезагрузиться», — написал Вера в социальных сетях.

Марлону Вере 31 год. Эквадорец дебютировал как профессионал в 2012 году, с 2014-го выступает в UFC. В марте на UFC 299 Вера сразился за титул с американцем Шоном О’Мэлли и уступил единогласным решением.

Ранее Пётр Ян заявил о готовности подраться с Фигейреду.