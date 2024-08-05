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Иман Хелиф задали вопрос про тестирование после скандальных боёв с её участием на ОИ-2024

Иман Хелиф задали вопрос про тестирование после скандальных боёв с её участием на ОИ-2024
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Представительнице Алжира Иман Хелиф, которая выступает в боксе среди женщин на летних Олимпийских играх в Париже, задали вопрос, проходила ли она какие-либо тесты, кроме тестов на допинг, однако спортсменка отказалась отвечать. Иман заявила, что не хочет об этом говорить. Об этом информирует The Independent со ссылкой на Associated Press.

Напомним, Хелиф была дисквалифицирована на чемпионате мира IBA 2023 года перед боем за золотую медаль из-за проваленных гендерных тестов (олимпийский комитет Алжира при этом заявил, что Иман была дисквалифицирована «по медицинским показаниям»). При этом спортсменка была допущена до участия в парижской Олимпиаде.

Ранее IBA отреагировала на непризнание МОК результатов тестов Хелиф и Линь Юйтин.

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