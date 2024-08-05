Абдулвахабов: Умару Нурмагомедову с Двалишвили будет сложнее, чем с О’Мэлли

Чемпион ACA в лёгком весе (до 70 кг) Абдул-Азиз Абдулвахабов высказался о перспективах непобеждённого российского бойца Умара Нурмагомедова после победы над американцем Кори Сэндхагеном, поединок с которым состоялся на турнире UFC on ABC 7.

«Тяжело сказать, кто победит в паре О’Мэлли – Двалишвили, но я считаю, что с Мерабом ему будет сложнее. Говорю так, исходя из поединка Умара против Сэндхагена. Очевидно, что в этом плане Двалишвили намного сильнее, чем Сэндхаген. С другой стороны, при должной подготовке Умару бояться нечего. Он умеет защищаться от перевода в партер. Я вообще считаю, что он лучше защищается, чем борется. А так, это смешанные единоборства… Проиграть можно кому угодно. Один удар может решить всё», — приводит слова Абдулвахабова издание MMA.Metaratings.ru.

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету бойца в престижнейшей лиге мира пять побед и ни одного поражения.