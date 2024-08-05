Представительница Тайваня Юйтин — о критике в свой адрес: меня поддерживает вся страна

Представительница Тайваня Линь Юйтин прокомментировала критику в свой адрес в связи с выступлением на турнире по боксу среди женщин, который проводится в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

«Меня поддерживает вся страна. Я получаю много сообщений с поддержкой. Это придаёт мне сил», — приводит слова Линь Юйтин издание RMC Sport.

Напомним, вскоре после начала Олимпиады началась дискуссия о справедливости участия Линь, а также представительницы Алжира Иман Хелиф в Играх, поскольку перед чемпионатом мира по боксу IBA среди женщин в 2023 году они провалили гендерные тесты (олимпийский комитет Алжира при этом заявил, что Иман была дисквалифицирована «по медицинским показаниям»).

Ранее Иман Хелиф задали вопрос про тестирование после скандальных боёв с её участием на Олимпийских играх в Париже.