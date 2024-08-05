Бадр Хари отреагировал на выход Иман Хелиф в полуфинал Олимпиады по боксу

Легендарный нидерландский кикбоксёр марокканского происхождения Бадр Хари отреагировал на выход представительницы Алжира Иман Хелиф в полуфинал летних Олимпийских игр в Париже по боксу среди женщин.

«Поздравляю эту женщину [с выходом в полуфинал], она это заслужила», — написал Хари своей странице в социальных сетях.

Напомним, Хелиф была дисквалифицирована на чемпионате мира IBA 2023 года перед боем за золотую медаль из-за проваленных гендерных тестов (олимпийский комитет Алжира при этом заявил, что Иман была дисквалифицирована «по медицинским показаниям»). При этом спортсменка была допущена до участия в парижской Олимпиаде.

Ранее Иман Хелиф задали вопрос про тестирование после скандальных боёв с её участием на ОИ-2024.