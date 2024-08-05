«Я недоволен». Умар Нурмагомедов раскритиковал своё выступление в бою с Кори Сэндхагеном

Топовый и непобеждённый российский боец UFC, вступающий в легчайшем весе (до 61 кг), Умар Нурмагомедов подверг критике своё выступление в бою с бывшим претендентом на титул UFC в легчайшем дивизионе Кори Сэндхагеном.

«Я недоволен своим выступлением. Я был хорош в стойке, но в борьбе и контроле на земле всё было не очень хорошо с моей стороны. Мне казалось, что у меня получится доминировать в этих аспектах, но Кори оказался жёстким и умелым парнем. У него мощные удары, он сильный соперник. У него, конечно, больше опыта выступлений в UFC, однако я победил, и это делает меня счастливым», — приводит слова Умара Нурмагомедова BJ Penn.

Напомним, 3 августа на турнире UFC on ABC 7, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ), Умар Нурмагомедов разделил октагон с экс-претендентом на временный титул UFC в легчайшем весе американцем Кори Сэндхагеном. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.