Том Аспиналл: отказ UFC переподписывать Мокаева — это несправедливость

Временный чемпион UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл считает несправедливым отказ UFC переподписывать непобеждённого британского бойца и своего товарища Мухаммада Мокаева.

«Лично мне кажется, что отказ UFC переподписывать Мокаева — это несправедливость. У них с Манелом случались конфликты и до боя, и до взвешивания, и до драки в отеле. Поэтому я думаю, что решение выгнать Мухаммада на неопределённый срок из промоушена является несправедливым», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.

Мухаммаду Мокаеву 23 года. Уроженец Дагестана дебютировал в престижнейшей организации мира весной 2022 года и провёл всего семь поединков.

В своём последнем бою на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Мокаев победил единогласным судейским решением португальца Манела Капе, после чего генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что организация не будет продлевать контракт с уроженцем Дагестана.