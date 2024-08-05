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Том Аспиналл: мне кажется, что Махачев мог бы победить Хабиба

Том Аспиналл: мне кажется, что Махачев мог бы победить Хабиба
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл поделился мнением насчёт потенциального поединка между действующим обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) Исламом Махачевым и членом Зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«На самом деле, мне кажется, что Махачев мог бы победить Хабиба. Ислам чуть лучше его в ударной технике. Я бы даже сказал, что он намного более опасный боец в стойке. В плане борьбы они очень похожи, но мне кажется, что Ислам справился бы с ним», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке Ислам Махачев разделил октагон с Дастином Порье на турнире UFC 302. Бой продлился до пятого раунда, где Махачев победил, применив удушающий приём.

В общей сложности на счету Махачева 26 побед и одно поражение. В активе Порье 30 побед при девяти поражениях.

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