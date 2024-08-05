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Член сборной РФ по боксу бросила вызов Хелиф, заявив о готовности провести с ней реванш

Член сборной РФ по боксу бросила вызов Хелиф, заявив о готовности провести с ней реванш
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Член сборной России по боксу Азалия Аминева бросила вызов представительнице Алжира Иман Хелиф, заявив о готовности провести с ней реванш.

«Привет, Иман Хелиф. Тебе не кажется, что вокруг тебя слишком много необоснованного хайпа? Ты помнишь, как мы боксировали с тобой в 2023 году в Индии на чемпионате мира, где я тебя отправила в нокдаун? Я готова повторить тот момент и отправить тебя на настил снова, чтобы ответить за всех девчонок, у которых ты вставала на пути», — сказала Азалия Аминева в своём видеообращении, которое она опубликовала на своей странице в социальной сети.

Напомним, Хелиф была дисквалифицирована на чемпионате мира IBA 2023 года перед боем за золотую медаль из-за проваленных гендерных тестов (олимпийский комитет Алжира при этом заявил, что Иман была дисквалифицирована «по медицинским показаниям»). При этом спортсменка была допущена до участия в парижской Олимпиаде.

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