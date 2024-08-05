Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Боец UFC готов специально проиграть Тони Фергюсону, чтобы «завершить его серию поражений»

Боец UFC, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Билли Гоф заявил на своей странице в социальных сетях, что готов намеренно проиграть бывшему временному чемпиону UFC в лёгком весе (до 70 кг) Тони Фергюсону, чтобы его серия поражений прекратилась.

Фанат. Билли, попроси матчмейкеров организовать тебе боя с Тони, чтобы завершить его серию поражений.

Гоф. Я бы сделал это для него. Это время Тони.

Напомним, на турнире UFC on ABC 7, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ), Тони разделил октагон с соотечественником Майклом Кьезой. Бой завершился победой Майкла удушающим приёмом в первом раунде.

Отметим, что поражение от Кьезы стало для 40-летнего Фергюсона восьмым подряд. Ранее американец проиграл соотечественникам Джастину Гэтжи, Бенеилу Дариушу, Майклу Чендлеру, Нейту Диазу, Бобби Грину, бразильцу Чарльзу Оливейре, а также британцу Пэдди Пимблетту.