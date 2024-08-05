Хабиб назвал имя желаемого следующего соперника для Умара Нурмагомедова

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что следующим соперником непобеждённого бойца UFC и своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова хотел бы увидеть грузинского проспекта Мераба Двалишвили.

«Буду честен, мне хотелось бы, чтобы следующим был Мераб, поскольку он из Грузии. А [Дагестан и Грузия] соседи. Хочу, чтобы Мераб побил Шона, поскольку их [титульный] бой с Умаром будет интересным. Белая папаха против чёрной. Но если победит О'Мэлли, то это будет белая папаха против розовой.

Умар станет хорошим соперником для О'Мэлли. Это будет очень хороший бой для всех фанатов по всему миру. Победить Умара непросто, как и Мераба или Шона. Они представляют собой высокоразвитых бойцов. Всякое может случиться, но, на мой взгляд, Умар готов к этим вызовам», — приводит слова Хабиба портал Low Kick MMA.