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Дана Уайт: я был бы шокирован, если бы Джонс захотел подраться после Стипе с Аспиналлом

Дана Уайт: я был бы шокирован, если бы Джонс захотел подраться после Стипе с Аспиналлом
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, что был бы шокирован в том случае, если бы действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джонс Джонс захотел подраться с временным чемпионом UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспиналлом после боя с соотечественником Стипе Миочичем.

«Стипе 100% завершит карьеру после боя с Джоном. А Джонс — такой парень, который всегда любит бросать себе вызов, вспомните его решение о смене дивизиона. У меня нет понятия, что собирается делать Джон после поединка со Стипе, но я был бы шокирован, если бы он захотел подраться с Аспиналлом», — приводит слова Уайта портал MMA Fighting.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся. В последнем бою, который проходил в марте прошлого года, Джон победил француза Сириля Гана.

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