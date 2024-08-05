Дональд Трамп назвал своего любимого бойца ММА

Бывший президент США Дональд Трамп признался, что его любимым бойцом смешанных единоборств является член Зала славы UFC и бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов.

«Я думаю, что это Хабиб. Имею в виду, что у него [в рекорде] 29 или 28 побед и он завершил свою карьеру после того, как его отец скончался. Он является непобеждённым и в своё время был просто великолепен», — сказал Трамп на YouTube-канале Nixka.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в лёгком весе в апреле 2018 года. В последнем поединке, который состоялся в октябре 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби, Хабиб разделил октагон с американцем Джастином Гэтжи. Бой завершился победой Орла удушающим приёмом во втором раунде. В октагон-интервью Хабиб объявил о завершении своей профессиональной карьеры и уходе из ММА.