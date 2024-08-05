Фрэнсис Нганну не исключает, что его бой с Джоном Джонсом всё же состоится

Бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну заявил, что не исключает возможности организации поединка с чемпионом UFC в категории до 120 кг американцем Джоном Джонсом.

«Не могу сказать, будем ли мы когда-нибудь драться. Не знаю. Как мне кажется, чтобы этот бой состоялся, в UFC должны захотеть этого. В таком случае это мог бы быть шанс организовать нам с Джоном поединок», — приводит слова Нганну портал Low Kick MMA.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся. В последнем бою, который проходил в марте прошлого года, Джон победил француза Сириля Гана.