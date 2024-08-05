Чемпион UFC Мухаммад назвал двух бойцов, с которыми хотел бы подраться в следующем бою

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец палестинского происхождения Белал Мухаммад назвал двух бойцов, с которыми хотел бы подраться в следующем бою.

«Я готов драться с любым парнем, но поединок с Усманом будет, очевидно, для наследия. Его имя является одним из самых громких в дивизионе. Он идёт сразу за Жоржем Сен-Пьером, но Камару по-прежнему представляет опасность, а его бои с Леоном и Хамзатом были близкими. Его имя имеет значение.

Кроме Усмана, мне хотелось бы подраться с бугименом дивизиона в лице Шавката. Фанаты твердят, что он способен победить любого. Исходя из того, как складывалась моя карьера, меня всегда считали андердогом. Я знал, что даже в случае победы над Леоном все скажут: «Что ж, Шавкат всё-таки размажет его. Белал не сделает то же самое с ним». Я буду просто продолжать делать то, что делаю, и собираюсь побить каждого парня в этом весе. Дана должен будет лишь назначить время и дату», — приводит слова Мухаммада портал MMA Mania.