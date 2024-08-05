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Фергюсон: если бы у меня пропала любовь к ММА, то обе перчатки остались бы в октагоне

Фергюсон: если бы у меня пропала любовь к ММА, то обе перчатки остались бы в октагоне
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) американец Тони Фергюсон рассказал, что не собирается завершать профессиональную карьеру бойца ММА.

«Я говорю, что хочу ещё драться, конкурировать и продолжать заниматься этим. Если бы у меня пропала любовь к ММА, то обе перчатки остались бы в октагоне. Что мы сделаем, так это займёмся чем-нибудь другим. Мне хочется быть настоящим. Если фанаты готовы прилететь [в Абу—Даби] и потратить тысячи долларов, чтобы посмотреть на мой бой, то могу, чёрт возьми, сказать вам, что они последуют за мной куда угодно. Это самые скромные слова, которые я могу произнести», — приводит слова Тони портал Bloody Elbow.

Напомним, на турнире UFC on ABC 7, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ), Тони разделил октагон с соотечественником Майклом Кьезой. Бой завершился победой Майкла удушающим приёмом в первом раунде.

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