Шон О'Мэлли назвал причину, ради которой готов подраться с Умаром Нурмагомедовым

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли высказался насчёт потенциального поединка с непобеждённым российском бойцом UFC Умаром Нурмагомедовым.

«Непобеждённый Умар против непобеждённого Сахарка. Шоу, в котором я побеждаю дагестанца. У меня нет возражений насчёт такого боя и исхода. Это был бы отличный способ побесить Конора. Представляете, как бы они ревновал? Могу просто выйти в октагон и просто побить Умара лишь по этой причине», — приводит слова О'Мэлли портал Boxing News.

Напомним, 3 августа на турнире UFC on ABC 7, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ), Умар Нурмагомедов разделил октагон с экс-претендентом на временный титул UFC в легчайшем весе американцем Кори Сэндхагеном. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.