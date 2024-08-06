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Алджамейн Стерлинг: своими действиями Мокаев выстрелил себе в ногу

Алджамейн Стерлинг: своими действиями Мокаев выстрелил себе в ногу
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался насчёт ситуации между непобеждённым британским бойцом UFC дагестанского происхождения Мухаммадом Мокаевым и матчмейкерами UFC.

«Читаю множество комментариев, в которых Мокаева выставляют не в лучшем свете, но стоит уточнить:
– ни один промоушен не станет платить Мокаеву столько, сколько он зарабатывает в UFC;
– мало где есть наилегчайший дивизион;
– своими действиями он выстрелил себе в ногу, а теперь пытается исправить ситуацию за счёт гордыни», — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях.

В своём последнем бою на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Мокаев победил единогласным судейским решением португальца Манела Капе, после чего генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что организация не будет продлевать контракт с уроженцем Дагестана.

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