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Том Аспиналл рассказал, когда планирует перейти в профессиональный бокс

Том Аспиналл рассказал, когда планирует перейти в профессиональный бокс
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл высказался насчёт потенциального перехода из ММА в профессиональный бокс.

«Я определённо пока собираюсь выступать в ММА, у меня ещё много дел в UFC на данный момент. Однако, увидев то, сколько платят саудовцы, если мы говорим о $ 15 млн за бой, никогда нельзя говорить «никогда». В конце своей карьеры, возможно, у меня будут мысли об этом. Но сейчас у меня есть много незаконченных дел в UFC, поэтому я никогда не откажусь от этого. Мне кажется, что вы увидите меня в парочке поединков по боксу, но вряд ли у меня на поясе будет титул, поскольку для того, чтобы стать чемпионом мира по боксу нужно отдать всю жизнь», — приводит слова Аспиналла портал Low Kick MMA.

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