Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Девять обвиняемых в покушении на убийство боксёра Двали заключены под стражу

Девять обвиняемых в покушении на убийство боксёра Двали заключены под стражу
Аудио-версия:
Комментарии

Все девять обвиняемых в нападении на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали будут содержаться под стражей.

«Все девять задержанных накануне жителей Феодосийского городского округа, обвиняемые органами СК России в покушении на убийство спортсмена, будут содержаться под стражей до 29 сентября включительно», — говорится в заявлении следственного комитета Крыма и Севастополя.

Напомним, ранним утром 28 июля Дмитрий Двали получил тяжёлую травму глаза, заступившись за мальчика в Феодосии. Около 6:30 утра после пробежки Дмитрий с командой возвращались в отель по набережной и увидели, как толпа мужчин избивала молодого человека. По словам очевидцев, всего было около 15 мужчин. Дмитрий вступился за мальчика, и толпа набросилась на него. Карьера боксёра для Двали официально завершена.

Материалы по теме
Звезду российского бокса жестоко избили. Молодой чемпион заступался за мальчика
Звезду российского бокса жестоко избили. Молодой чемпион заступался за мальчика

Боксёра Дмитрия Двали избили в Феодосии

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android