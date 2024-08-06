Девять обвиняемых в покушении на убийство боксёра Двали заключены под стражу

Все девять обвиняемых в нападении на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали будут содержаться под стражей.

«Все девять задержанных накануне жителей Феодосийского городского округа, обвиняемые органами СК России в покушении на убийство спортсмена, будут содержаться под стражей до 29 сентября включительно», — говорится в заявлении следственного комитета Крыма и Севастополя.

Напомним, ранним утром 28 июля Дмитрий Двали получил тяжёлую травму глаза, заступившись за мальчика в Феодосии. Около 6:30 утра после пробежки Дмитрий с командой возвращались в отель по набережной и увидели, как толпа мужчин избивала молодого человека. По словам очевидцев, всего было около 15 мужчин. Дмитрий вступился за мальчика, и толпа набросилась на него. Карьера боксёра для Двали официально завершена.

Боксёра Дмитрия Двали избили в Феодосии