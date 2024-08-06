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«МОК разрушает спорт». Кремлёв – о скандале в боксе на Олимпийских играх в Париже

«МОК разрушает спорт». Кремлёв – о скандале в боксе на Олимпийских играх в Париже
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Российский спортивный функционер, глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался о скандале в боксе на Олимпийских играх в Париже.

«МОК разрушает спорт, особенно женский, и как председатель IBA я искренне верю, что мы отдали судьбу этого вида спорта в чужие руки. IBA — это спортивное сообщество, и я хотел бы сказать всем СМИ, всем, кто хочет отстаивать права женщин, я прошу вас что-нибудь сделать. Не бойтесь выступать», — приводит слова Кремлёва Skynews.com.au.

Напомним, МОК одобрил участие алжирки Иман Хелиф и представительницы Тайваня Линь Юйтин в Играх-2024, несмотря на то что в 2023 году эти спортсменки провалили тест на тестостерон и были отстранены Международной ассоциацией бокса (IBA).

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